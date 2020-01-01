موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الترجي في السوبر الإفريقي

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الترجي في كأس السوبر الإفريقي 2020 وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في ملعب نادي الغرافة؟

ندى الشافعي

يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة الترجى التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي .

وتقام المباراة في قطر بمدينة الدوحة على ملعب ستاد ثاني بن جاسم الخاص بنادي الغرافة، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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نادي الدم والذهب هو بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والفارس الأبيض هو بطل كأس الكونفيدرالية، لذا يلتقيان في كأس السوبر ويتطلع الفريقان للفوز لأهمية المباراة حيث تعد بطولة من مباراة واحدة.

كانت آخر لقاءات الزمالك أمام النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتمكن الأبيض من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 حيث تقدم باهر المحمدي بهدف لصالح الدراويش في الدقيقة 33 وأحرز أوباما هدف التعادل في الدقيقة 61 ثم أحرز اللاعب محمود علاء هدف الفوز في الدقيقة 67 عن طريق ضربة جزاء، وارتفع رصيد أبناء ميت عقبة إلى 31 نقطة وأصبح صاحب المركز الثالث فى الجدول، وآخر لقاءات الترجي في الدوري التونسي كانت أمام نادي اتحاد تطاوين وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

جدير بالذكر أن الفارس الأبيض سيتوجه إلى قطر يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا، كما أعلن أمير مرتضى منصور في تصريح تليفزيوني على قناة الزمالك.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في كأس السوبر الإفريقي ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي والقنوات الناقلة