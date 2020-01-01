كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي

الزمالك يسعى لخطف لقب السوبر الإفريقي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي.

ويسعى الزمالك لخطف البطولة مواصلة للتواجد على منصات التتويج الإفريقية عقب تحقيق لقب الكونفدرالية النسخة الماضية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي 27 لاعبًا وهو على النحو التالي:

المزيد من الفرق

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – محمد عبدالسلام – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد أوناجم – إسلام جابر – مصطفى فتحي – كريم بامبو

خط الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو

قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي. ⚽️🏆 pic.twitter.com/AtAPlONlZb — SC (@ZSCOfficial) February 10, 2020

وأشارت تقارير أن الزمالك سوف يصطحب محمود عبدالعزيز المصاب رغم عدم خوضه اللقاء تقديرًا لما قدمه مع الفريق.