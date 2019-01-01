موعد مباراة الزمالك ضد الجونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، القنوات الناقلة، الغيابات والت

محمد مصطفي

يفتح استاد الجونة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والجونة، وذلك يوم الاحد القادم 21 يوليو 2019، الموافق 18 ذو القعدة 1440 هجريًا، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

يدخل الفريق الأبيض المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، لكي يحافظ على حظوظه في الفوز بلقب بطولة الدوري للمرة ال13 في تاريخه، وهو ما يضع ضفوطا كبيرة على اللاعبين، حيث يبدأ الفريق من اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوص المباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من الشهر الجاري، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى

يدخل الجونة المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن الفريق البقاء في مسابقة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام الإسماعيلي وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا علي ستاد الجيش بالسويس، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 مباراة .

مران الزمالك – مشاركة ساسي ومصطفى فتحي يتدرب منفرداً

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقنوات الناقلة

الدوري المصري 2018-19 | المباريات المتبقية للأهلي والزمالك بعد كأس أمم أفريقيا

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الجونة - الزمالك ملعب الجونة الأحد 30 مايو 2019،

18 ذو القعدة 1440،

21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيفتقد الزمالك في مباراة الجونة محمود جنش ومصطفى فتحي للإصابة، وبهاء مجدي وعمر السعيد وطارق حامد بسبب الإيقاف، في حين يغيب كهربا، عن الفريق بسبب دخول في خلاف مع الإدارة ومطالبته بفسخ عقده بسبب عدم قيام مسئولي النادي تجديد العقد في المدة القانونية

الزمالك يواصل استعداداته لمباراة الجونة القادمة بالدوري الممتاز. ⚽️📸 pic.twitter.com/qlaDkLbFpG — SC (@ZSCOfficial) July 18, 2019

يسعى خالد جلال، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإيجاد بديل لكهربا، وسيدفع بالحارس عماد السيد بديلًا لجنش المصاب، لاختيار أي منهما لحراسة مرمى الفريق، ومحمود علاء ومحمود حمدي فى قلب الدفاع وفي الخط الهجومي عمر السعيد وحميد احداد

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز

محمود عبد العزيز - طارق حامد

حميد احداد - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

عمر السعيد

الغيابات والتشكيل المتوقع للجونة

لن يفتقد الفريق الساحلي في لقاء الزمالك القادم في الدوري المصري الممتاز أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.



We're happy to announce that Serbian manager Nebojsa Milosevic is officially our new head coach, alongside assistant coach Valadan Perasavic ✍🏼⚽️ #TheGounies

نرحب بمدربنا الصربى الجديد نيبوشا ميلوسيڤيتش ومساعده ڤلادان پيروسيڤيتش! نتمنى لهم كل التوفيق فى الموسم الجديد pic.twitter.com/IliIMg6sQk — El Gouna FC (@GounaFC) July 9, 2019

سيبدأ الصربى نيبوشا ميلوسيڤيتش، المدير الفنى الجديد لنادى الجونة أولي مبارياته امام الزمالك ومن المتوقع ان يدفع بالثنائي محمود الجزار وخالد صبحي فى قلب الدفاع، وجاتوش بالوم واكرم توفيق فى منتصف الميدان، وسيدفع فى الامام أحمد ياسر ريان

التشكيل | 4-2-3-1