الدوري المصري الممتاز

مران الزمالك – مشاركة ساسي ومصطفى فتحي يتدرب منفرداً

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الزمالك يستعد لمواجهة الجونة يوم الأحد القادم في الدوري المصري
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شهد مران الزمالك المسائي اليوم، مشاركة التونسي الدولي فرجاني ساسي استعداداً لاستئناف مباريات الفارس الأبيض في بطولة الدوري.

وودع ساسي، بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، وحصل على المركز الرابع، مساء الأربعاء أمام نظيره النيجيري، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام.

وبالرغم من حالة الاجهاد التي يعاني من ساسي، إلا أنه صمم على المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، استعداداً للمباريات المتبقية في بطولة الدوري.

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في بطولة الدوري، أمام الجونة ثم الإسماعيلي وأخيراً الأهلي، ويحتاج إلى الفوز فيها من أجل الفوز بلقب الدوري.

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وشهد المران أيضاً، قيام مصطفى فتحي بعض التمرينات الرياضية في صالة الألعاب الرياضية بشكل منفرد قبل ساعة كاملة من انطلاق المران الجماعي.

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