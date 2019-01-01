مران الزمالك – مشاركة ساسي ومصطفى فتحي يتدرب منفرداً

الزمالك يستعد لمواجهة الجونة يوم الأحد القادم في الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

شهد مران الزمالك المسائي اليوم، مشاركة التونسي الدولي فرجاني ساسي استعداداً لاستئناف مباريات الفارس الأبيض في بطولة الدوري.

وودع ساسي، بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، وحصل على المركز الرابع، مساء الأربعاء أمام نظيره النيجيري، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام.

وبالرغم من حالة الاجهاد التي يعاني من ساسي، إلا أنه صمم على المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، استعداداً للمباريات المتبقية في بطولة الدوري.

لاعب رغم خيانته لفريقك ولكن مازلت تحبه 🤔 — جول مصر (@goaleg) July 18, 2019

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في بطولة الدوري، أمام الجونة ثم الإسماعيلي وأخيراً الأهلي، ويحتاج إلى الفوز فيها من أجل الفوز بلقب الدوري.

وشهد المران أيضاً، قيام مصطفى فتحي بعض التمرينات الرياضية في صالة الألعاب الرياضية بشكل منفرد قبل ساعة كاملة من انطلاق المران الجماعي.