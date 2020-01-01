موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ريال مدريد فريق غرناطة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2020-21.

يحتل البلانكوس المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة من 14 مواجهه، وفاز الريال يوم الأحد 20 ديسمبر على إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ستاد بلدية ايبوروا ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الليجا.

بينما يحتل غرناطة المركز السادس برصيد 17 نقطة من 13 مباراة، وتمكن من الفوز في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على ريال بتيس.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة؟

تقام مباراة ريال مدريد وغرناطة مساء يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، الموافق 8 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة؟

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 1 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - غرناطة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

8 جمادي الأول 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد في مباراة غرناطة إيسكو للإصابة، وقد يغيب أيضًا لوكا مودريتش لنفس السبب.

من المتوقع أن يبدأ زيدان بكورتوا في حراسة المرمى، كارباخال وفاران وراموس وميندي في الدفاع، فالفيردي وكاسيميرو وكروس في الوسط، فاسكيز وبنزيما وفينيسيوس في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

التشكيل المتوقع لغرناطة

غيابات كثيرة في صفوف غرناطة قبل مباراة ريال مدريد ، حيث يغيب جونالو للإيقاف، ويغيب ماتشيس وفيكو ومونتورو ودياز ولوزانو للإصابة.

التشكيل | 3-5-2

روي سيلفا

جيرمان سانشيز - خسيوس فاييخو - دومينجوس دوارتي

كارلوس نيفا - لويس مييا - يان إتيكي - يانخيل هيريرا - ديميتري فولكيير

روبيرتو سولدادو - لويس سواريز