موعد مباراة الدحيل والشرطة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الدحيل القطري ضد الشرطة العراقي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة قوية بين نادي الدحيل القطري ونادي الشرطة العراقي، وذلك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

بحسب نظام البطولة، تقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع، وستقام مباريات المجموعة الثالثة المتواجد بها أيضًا الأهلي السعودي واستقلال الإيراني في مدينة جدة بالسعودية، وسيستضيف ملعب الجوهرة المشعة جميع المباريات.

هذه المشاركة هي العاشرة في تاريخ نادي الدحيل القطري، وقد قدم مستوياتٍ رائعة في السنوات الأخيرة، أما نادي الشرطة العراقي، فهذه المشاركة هي الخامسة له في تاريخه.

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الآن نتعرف على موعد مباراة الدحيل ضد الشرطة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الدحيل والشرطة العراقي؟

موعد مباراة الدحيل والشرطة هو الخميس 15 أبريل 2021، الموافق 3 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت قطر والعراق.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والشرطة؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الدحيل - الشرطة الجوهرة المشعة الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

20:45 قطر والعراق،

21:45 الإمارات GSA

التشكيل المتوقع لنادي الدحيل

لا توجد إصابات في صفوف نادي الدحيل قبل مباراة الشرطة العراقي، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب صبري لموشي بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد البكري

سلطان البريك - المهدي بنعطية - محمد موسى - علي مال الله

علي كريمي - كريم بوضياف

دودو - عبد الله الأحرق - المعز علي

مايكل أولونجا