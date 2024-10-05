موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الخليج، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على استاد الأمير محمد بن فهد.

الأهلي يدخل المباراة، بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد السقوط في آخر مباراتين بالدوري، ومحاولة العودة إلى المراكز المتقدمة مرة أخرى.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخليج والأهلي في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 18 أكتوبر 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخليج والأهلي على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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