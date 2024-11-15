تعرف على موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب الجزائر، نظيره الليبيري ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل محاربو الصحراء المركز الأول في المجموعة الخامسة وضمنوا الوصول بالفعل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في المغرب، ولكنها فرصة رائعة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتجربة المزيد من العناصر وخطط اللعب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 على ملعب حسين آيت أحمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة الجزائر وليبيرياوالجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الجزائر - ليبيريا الأحد 17 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 17:00 الجزائر beIN SPORTS HD 2 حسين آيت أحمد حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري أمام ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025