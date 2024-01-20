موعد مباراة الجزائر القادمة ضد موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

سيواصل المنتخب الجزائري ظهوره في كأس أمم إفريقيا بمجموعته التي برهنت على مستوى جيد للغاية رغم تفاوت المستوى على الورق حين يواجه منتخب موريتانيا المتطور في مباراة يطمح رجال المدرب جمال بلماضي أن يحسموها بسهولة.
ويطمح المحاربون لإثبات أنفسهم كفريق من بين الأفضل في القارة تاريخيًا، ومواصلة شق طريقهم في البطولة التي يريدون إعادتها بعد أن أحرزوها في النسخة قبل الماضية.
في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب الجزائري القادمة ضد موريتانيا والقنوات الناقلة..
جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة
ما موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟
تقام مباراة منتخب الجزائر وموريتانيا يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 على ملعب بواكي.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟
تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس إفريقيا 2023.
وتم تغيير اسم القنوات beIN AFCON،ويمكن مشاهدة المباريات على الإنترنت عبر تطبيق TOD.
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
المعلق
|الجزائر - موريتانيا
|الثلاثاء 23 يناير 2024
23:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN AFCON 1
|بواكي
|محمد بركات
تشكيل الجزائر المتوقع لمباراة موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023
من المتوقع أن يعتمد جمال بلماضي على العناصر الآتية:
التشكيل: 4-2-4
أنتوني ماندريا
رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - ريان آيت نوري - كيفن قيطون
إسماعيل بن ناصر - رامز زروقي
محمد الأمين عمورة - يوسف بلايلي - رياض محرز - بغداد بونجاح