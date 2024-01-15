موعد مباراة الجزائر القادمة ضد بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد مباراة الجزائر القادمة ضد بوركينا فاسو في الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة هامة لحساب دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023 تجمع بين الجزائر وبوركينا في الجولة الثانية من البطولة.

ويشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة كل من أنجولا، بوركينا فاسو، بالإضافة إلى منتخب موريتانيا.

وسقط محاربو الصحراء، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام أنجولا في الجولة الأولى، مما سيجعل زملاء رياض محرز دخول مباراة بوركينا فاسو بمعنويات مرتفعة لتحقيق الانتصار الاول لهم لبداية مشوار تحقيق اللقب الغالي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023

ما موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 يوم السبت 20 يناير 2024 على ملعب "السلام".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات. بي إن سبورتس القطرية، الناقل للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعلق على المباراة حفيظ دراجي، ويمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الجزائر - بوركينا فاسو السبت 20 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 الجزائر beIN AFCON 1 ملعب السلام

التشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع أن يدخل المدرب جمال بلماضي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - زين الدين بلعيد - عيسى ماندي - يوسف عطال

إسماعيل بن ناصر - فارس شايبي - سفيان فيغولي

يوسف بلايلي - رياض محرز - إسلام سليماني