تعرف على جدول مباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 وما هي مجموعة محاربي الصحراء في الحدث القاري الأبرز؟

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

منتخب الجزائر هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو البطل قبل السابق والذي يملك في رصيده بطولتين.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

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قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

ما هي مجموعة الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

وقعت الجزائر في المجموعة التي تضم إلى جانبها كلًا من:- بوركينا فاسو وتنزانيا وأنجولا.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

جدول مباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

لم يتم تحديد مواعيد المباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل مفصل إلى الآن، ولكن فور أن يتم ذلك سنوافيكم بها.