موعد مباراة الجزائر القادمة في تصيفات أمم إفريقيا 2021 والقنوت الناقلة

تعرف على موعد مباراة الجزائر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا 2021، والتي ستكون ضد منتخب زامبيا، وما هي القنوات الناقلة لمباراة محاربي الصحراء؟

بعد أن ضمن الجزائر الدفاع عن لقبه الأخير في كأس أمم إفريقيا الذي حمله في العاصمة المصرية القاهرة، يحل محاربو الصحراء ضيوفًا على منتخب زامبيا في مارس القادم، وذلك في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 .

كان من المقرر إقامة البطولة هذ العام، لكن لظروف تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وفي القارة السمراء، تقرر تأجيلها إلى العام القادم 2022.

فاز المنتخب الجزائري بثلاث مباريات من اصل 4 خاضها خلال تصفيات الأمم الإفريقية 2021، وسقط في فخ التعادل في المباراة الرابعة أمام منتخب زيمبابوي، لكنه لم يحتج أكثر من هذه النقطة للتأهل رسميًا للمونديال الإفريقي.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الجزائر ضد زامبيا وما هي القنوات الناقلة؟

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2022

ما هو موعد مباراة الجزائر ضد زامبيا؟

لم يتحدد موعد مباراة الجزائر ضد زامبيا بشكل نهائي حتى الآن، لكن الموعد المبدأي هو 22 مارس 2021.

بالتأكيد سيكون هذا اللقاء تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021، لكن سيكون في غاية الأهمية للمدرب جمال بلماضي الذي سيكون عليه استغلالها للوقوف على حالة اللاعبين، واختيار التشكيل الأمثل لتصفيات كأس العالم 2022 والمونديال الإفريقي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد زامبيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق إذاعة تصفيات أمم إفريقيا 2021 ، وستذاع مباراة الجزائر ضد زامبيا على القناة رقم 7.

إذا لم تكن مشترك في المجموعة القطرية، فيمكنك متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تبدأ قبل المباريات بحوالي نصف ساعة.