موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف التعاون نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.
النصر يبحث عن مواصلة مزاحمة الاتحاد والهلال في المنافسة، والخروج من فترة صعبة كانت قبل التوقف الدولي.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة التعاون والنصر في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 17 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة التعاون والنصر على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|التعاون - النصر
|الجمعة 17 يناير 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|SSC
|مدينة الملك عبد الله الرياضية - بريدة