موعد مباراة الترجي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الترجي ضد الصفاقسي في الجولة الثامنة من الدوري التونسي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الفريقين؟

يستعد الترجي لمواجهة قوية ضد نادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري التونسي 2020-21.

يتواجد نادي الترجي في صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي حتى الآن، وذلك بعد أن جمع 16 نقطة من 6 مباريات، استطاع الفوز في 5 منهم وتعادل في واحدة ولم يخسر حتى الآن، وكانت المباراة الأخيرة للفريق ضد نادي مستقبل الرجيش وفاز بها 2-0.

أما نادي الصفاقسي فيحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، حصل عليهم من 5 مباريات، نجح في الفوز في 3 وتعادل في واحدة وخسر واحدة، وكانت آخر مبارياته ضد نادي اتحاد بن قردان وخسر 1-0.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الترجي ضد الصفاقسي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الترجي والصفاقسي؟

موعد مباراة الترجي والصفاقسي هو يوم الأربعاء 13 يناير 2021، وتقام على ملعب الطيب المهيري.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت تونس، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الترجي والصفاقسي؟

تُبث فعاليات الدوري التونسي على قنوات تونس الوطنية وقنوات الكأس بتقنية HD، وSD، وستذاع مباراة الترجي والصفاقسي على القنوات التونسية.