موعد مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ستاد بوشكاش أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين فرنسا والبرتغال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2020.

خسر منتخب البرتغال من ألمانيا في مباراته السابقة في يورو 2020 بأربعة أهدافٍ لهدفين، وذلك بعد الفوز على المجر في الجولة الأولى 3-0، ليصبح في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المانشافت.

أما منتخب فرنسا فقد فاز في المباراة الأولى على ألمانيا وتعادل مع المجر في المباراة الثانية، ليقع في الصدارة برصيد 4 نقاط.

موقف المجموعة معقد، ويحتاج المنتخبين البرتغالي والفرنسي للفوز للتأهل، فالمنتخب الخاسر قد يودع يورو 2020 مبكرًا.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة البرتغال وفرنسا في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة البرتغال وفرنسا؟

موعد مباراة البرتغال وفرنسا هو يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، الموافق 13 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرتغال - فرنسا الأربعاء 23 يونيو 2021،

13 ذو القعدة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max بوشكاش أرينا

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يبدأ المدرب فيرناندو سانتوس بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

روي باتريسيو

رافائيل جيريرو - بيبي - روبين دياش - نيلسون سيميدو

ويليام كارفاليو - دانيلو

ديوجو جوتا - برونو فيرنانديش - رافا سيلفا

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لفرنسا

يغيب عن منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ديديه ديشان بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - بيرسنيل كيمبيمبي - رافائيل فاران - بنجامين بافارد

أدريان رابيو - نجولو كانتي - بول بوجبا

كيليان مبابي - كريم بنزيما - أنطوان جريزمان