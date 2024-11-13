تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-EUR-NATIONS-POL-PORAFP
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
team-logo
إستاديو دو دراغاو
team-logo
دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

البرتغالدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أبولنداالبرتغال v بولندا

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب البرتغال، نظيره البولندي ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد عشر نقاط جمعوها من 3 انتصارات وتعادل ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام بولندا التي تحتل المركز الثالث بأربع نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة والتعادل في أخرى.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 على ملعب دراجاو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
البرتغال - بولنداالجمعة 15 نوفمبر 2024
21:45 مصر ، 22:45 السعودية		beIN SPORTS HD 1دراجاو

عصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىديوجو كوستا
خط الدفاعنونو مينديش - روبن دياش - أنطونيو سيلفا - نيلسون سيميدو
خط الوسط برناردو سيلفا - بالينيا - برونو فيرنانديش
خط الهجومجواو فيليكس - كريستيانو رونالدو - رافاييل لياو
إعلان