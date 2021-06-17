موعد مباراة البرتغال وألمانيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد ألمانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب أليانز آرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين ألمانيا والبرتغال، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية.

المنتخب البرتغالي، يريد مواصلة الانتصارات والاقتراب من التأهل للدور القادم، بعد فوزه على المجر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

بينما على الجانب الآخر، الماكينات الألمانية ستعمل على مصالحة الجماهير، بعد الخسارة من فرنسا في الجولة الأولى بهدف دون رد، لتكون المباراة كالنهائي المبكر بين المنتخبين.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة البرتغال وألمانيا في كأس الأمم الأوروبية.

ما هو موعد مباراة البرتغال وألمانيا؟

موعد مباراة البرتغال والمجر هو يوم السبت 19 يونيو 2021، الموافق 9 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وألمانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألمانيا - البرتغال السبت 19 يونيو 2021،

9 ذو القعدة 1442

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 أليانز أرينا

التشكيل المتوقع لألمانيا

من المتوقع أن يبد المدرب يواكيم لوف بالتشكيل الآتي...

التشكيل| 3-4-3

مانويل نوير

هوملز - روديجر - جونتر

كيميتش - جوندوجان - كروس - جوسينس

كاي هافيرتز - تيمو فيرنر - توماس مولر

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يبدأ المدرب فيرناندو سانتوس بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

رافائيل جيريرو - بيبي - روبين دياش - جواو كانسيلو

برونو فيرنانديش - ويليام كارفاليو - دانيلو

دييجو جوتا - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا