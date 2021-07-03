موعد مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين؟

يستضيف ستاد نيلتون سانتوس مباراة قوية تجمع بين منتخبي البرازيل وبيرو، وذلك في الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا 2021.

فاز المنتخب البرازيلي على تشيلي في ربع النهائي بهدفٍ دون رد، وذلك بعد أن تأهل على صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

أما منتخب بيرو فقد فاز على باراجواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2021، وقد تأهل كوصيف خلف البرازيل عن المجموعة الثانية، وقد انتهت المباراة بين المنتخبين في دور المجموعات بفوز السامبا بأربعة أهدافٍ دون رد.

جدول مواعيد كوبا أمريكا 2021، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة البرازيل وبيرو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة البرازيل وبيرو؟

موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا 2021 هو يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت مصر، الثانية صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - بيرو الثلاثاء 6 يوليو 2021،

26 ذو القعدة 1442

01:00 مصر، 02:00 السعودية 6,beIN Sports HD Max 5 نيلتون سانتوس

التشكيل المتوقع للبرازيل

يغيب عن المنتخب البرازيلي جابرييل جيسوس بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة تشيلي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي..

Lucas Paquetá e o gol da classificação! 💥⚽🇧🇷



📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/6NYdjZNUhj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 3, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

فريد - كاسيميرو

إيفرتون - نيمار - ريتشارليسون

روبيرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لبيرو

سيغيب عن بيرو نجم الهلال السعودي أندريه كاريو لحصوله على بطاقتين صفراوتين في مباراة أوروجواي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ريكاردو جاريكا على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

بيدرو جاليسي

ميجيل تراوكو - ألكساندر كاينس - كريستيان راموس - ألدو كورزو

يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا

كريستيان كويفا - سيرخيو بينيا - أليكس فاليرا

جيانلوكا لابادولا