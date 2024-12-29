تعرف على موعد مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد جابر الأحمد الدولي، مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب البحريني، ونظيره الكويتي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26.

وحجز المنتخب البحريني، مقعده في نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، بست نقاط، بفوز على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن.

على الجانب الآخر المنتخب الكويتي، جاء في المركز الثاني، للمجموعة الأولى، بخمس نقاط، ويتسلح بعامل الأرض والجمهور في المواجهة لمواصلة طريقه نحو اللقب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البحرين والكويت، في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة البحرين والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب البحرين - الكويت الثلاثاء 31 ديسمبر 2024،

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات SSC News HD فارس عوض ستاد جابر الأحمد الدولي راشد الدوسري الكويت الرياضية - دبي الرياضية رؤوف خليف الكأس - عمان الرياضية محمد الريامي أبو ظبي الرياضية - الشارقة الرياضية موسى عيد البحرين الرياضية -

تشكيل البحرين المتوقع أمام الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-4-2 حراسة المرمى إبراهيم لطف الله خط الدفاع حمد الشمسان - أمين بن عدي - وليد الحيام - عبد الله الخلاصي خط الوسط علي مدن - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي الحميدان خط الهجوم محمد مرهون - مهدي عبد الجبار

تشكيل الكويت المتوقع أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 26":