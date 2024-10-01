موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.

الهلال صاحب العلامة الكاملة يطمح لعدم التعثر بأي شكل، أمام الأهلي الذي سيكون على موعد مع رغبة في إسقاط الهلال بأول تعثر.

الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 7 نقاط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 5 أكتوبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والهلال على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأهلي - الهلال السبت 5 أكتوبر 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD الجوهرة المشعة فهد العتيبي محمد حسين

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل 4-2-4 حراسة المرمى عبدالرحمن الصانبي خط الدفاع علي مجرشي - روجير إيبانيز - ميريح ديميرال - عبدالله العمار خط الوسط فرانك كيسيه - سميحان النابت خط الهجوم روبرتو فيرمينو - رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان

التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل 4-3-3 حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع جواو كانسيلو - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - رينان لودي خط الوسط ناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ماركوس ليوناردو خط الهجوم سالم الدوسري - مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي؟

أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي كانت لحساب مسابقة الدوري السعودي وذلك في الحادي عشر من ديسمبر لعام 1974.

وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين العريقين لحساب مسابقة الدوري السعودي.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي؟

التقى فريقا الهلال والأهلي لحساب مسابقة الدوري السعودي بشكل عام في 102 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ47 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة.

عدد المباريات فوز الهلال فوز الأهلي التعادل 102 47 24 31





ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في البطولات المختلفة؟

تواجه الهلال والأهلي في مختلف البطولات في 132 مباراة جمعت بينهما بشكل عام، حيث تدين السيطرة للهلال بشكل واضح.

"الزعيم" فاز في 73 مباراة بينما فاز "الراقي" في 39 مباراة، واكتفى الفريقان بالتعادل في 30 مباراة.