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Al Nassr vs Al AhliGetty
بلال محمد

موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وأخبار الفريقين

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النصر في قمة الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والنصر، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الأهلي صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لتعزيز مكانته في المربع الذهبي، والاقتراب أكثر من خطف وصافة الترتيب، وضمان مقعدًا في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

على الجانب الآخر النصر، بعد السقوط في آخر مباراتين، يريد إيقاف نزيف النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات، للحفاظ على حظوظه في الحصول على لقب الدوري.

المباراة التالية

ويأتي النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 47 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والنصر في قمة الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 15 مارس 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والنصر على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - النصرالجمعة 15 مارس 2024،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		SSC SPORT 1 HDمدينة الملك عبد الله الرياضية

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي؟

تواجه الأهلي والنصر في 90 مباراة سابقة ضمن منافسات الدوري السعودي، ويتفوق "العالمي" بشكل بسيط للغاية على "الراقي".

عدد المبارياتفوز الأهليفوز النصرالتعادل
90313326

ما إصابات الأهلي قبل مواجهة النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

يفتقد الأهلي لخدمات جابرييل فييجا، لاعب الفريق منذ إصابته في الكاحل منتصف شهر فبراير الماضي.

ما إصابات النصر قبل مواجهة الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

يغيب عن صفوف النصر في المباراة المرتقبة، أندرسون تاليسكا بسبب معاناته من إصابة عضلية.

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