موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل الفيحاء، نظيره الأهلي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادي عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الأهلي، يريد مواصلة الفوز والتقدم نحو المنافسة على بالصدارة، بعد أن فاز في الجولة الماضية على الرائد بهدفين للا شيء سجلهما جابري فييجا وعلي الأسمري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والأهلي في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفيحاء والأهلي على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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