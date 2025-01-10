تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
al ahliGetty Images
شاهد مباريات دوري روشن عبر
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالخلود v الأهليالخلودالأهلي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخلود في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح الأهلي لمواصلة الاقتراب من مراكز المنافسة على لقب دوري روشن السعودي ولو أن المنافسة باتت كبيرة بشكل أكثر بين الاتحاد والهلال لكن "الراقي" يريد التشبث بآماله.

في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الخلود فريق الأهلي، وسط أهداف أخرى تمامًا لأصحاب الأرض الذين يريدون الفكاك من مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخلود والأهلي في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 15 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخلود والأهلي على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الخلود - الأهليالأربعاء 15 يناير 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

إعلان