موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره القادسية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على استاد الأمير محمد بن فهد.

الأهلي ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بصورة مفاجئة من الدور 32، ولن يتقبل جماهيره أي نتائح سلبية في دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة القادسية والأهلي في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 27 سبتمبر 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة القادسية والأهلي على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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