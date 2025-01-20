موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الأهلي فريق الرياض، ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على الاتفاق، إذ يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والرياض في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 26 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والرياض على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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