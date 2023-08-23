موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2023-2024 ستجمع كلًا من الأهلي والأخدود على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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الأهلي يطمح لمواصلة السير قدمًا نحو المنافسة بأقوى شكل ممكن، بينما يريد الأخدود تجنب الأضرار من تلك المباراة المحسومة نظريًا للأهلي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود في الجولة الثالثة لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-2024 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC ستجد مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الأخدود الخميس 24 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC HD

شاهد الأمير عبدالله الفيصل

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يدخل الألماني ماتياس يايسله مدرب "الراقي" مواجهة الأخدود بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-2-3-1

إدوارد ميندي

بسام الحريجي - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - إزجان أليوسكي

زياد الجهني - فرانك كيسييه

رياض محرز - رياض بودبوز - آلان سان ماكسيمين

روبرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع للأخدود

من المتوقع أن يدخل الأخدود مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-4-2

باولو فيتور

حسين الزبداني - سولومون كفيركفيليا - أندريه بوركا - عوض خميس

صالح الحارثي - خوان بيدروزا - عيد المولد - مصلح الشيخ

أحمد مصطفى - فلورين تاناسى

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