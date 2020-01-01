موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام على ستاد الأهلي؟

يستضيف ستاد الأهلي مباراة قوية ستجمع بين حامل اللقب ونادي إنبي، وذلك في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020.

كانت آخر مباريات الشياطين الحمر وأول لقاء بقيادة المدير الفني الجديد موسيماني ضد المقاولون، وانتهت بفوز صعب للمارد الأحمر بنتيجة 1/0 من ضربة جزاء تمكن عمرو السولية من تسجيلها بنجاح.

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم قبل أسابيع من انتهاء المسابقة، وبالطبع يحتل الآن الصدارة برصيد 82 نقطة، جمعهم من 26 فوز وأربع تعادلات، ولم يخسر المارد الأحمر هذا الموسم إلا مباراة واحدة في الدوري.

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وعلى الجانب الآخر يعيش إنبي موسم جيد، حتى الآن يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، ودائمًا ما يكون حلمي طولان منافس شرس وحاضر بقوة خاصةً في الموجهات الكبيرة مثل هذا اللقاء أمام القلعة الحمراء.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي؟

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء القادم 7 أكتوبر 2020.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي وإنبي على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.