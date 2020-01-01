بعد إصابته .. طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة محمد الشناوي

الكشف عن طبيعة إصابة الشناوي، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

أعلن خالد محمود، طبيب فريق النادي الأهلي، عن التشخيص المبدئي لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، بعد إصابته في مباراة المقاولون العرب.

الشناوي تعرض للإصابة في الدقيقة 25 في مباراة الأهلي والمقاولون، في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليتم تبديله.

محمود قال خلال تصريحات صحفية: "التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي، هو شد خفيف في العضلة الضامة، والحارس فضل عدم استكمال المباراة".

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طبيب الأهلي تابع: "الشناوي سيجري أشعة غدًا الإثنين، من أجل الوقوف بشكل دقيق على الإصابة، وتحديد البرنامج العلاجي له، من أجل المشاركة مع الفريق".

الأهلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث ينافس فريق المقاولون العرب، على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في دور نصف النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 أكتوبر الجاري.