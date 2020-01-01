موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في ستاد القاهرة؟

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية ستجمع بين الأهلي والمقاولون العرب ، وذلك في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2020.

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم قبل أسابيع من انتهاء المسابقة، وبالطبع يحتل الآن الصدارة برصيد 79 نقطة، جمعهم من 25 فوز وأربع تعادلات، ولم يخسر المارد الأحمر هذا الموسم إلا مباراة واحدة في الدوري.

كانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد الترسانة في دور 16 من كأس مصر، ونجح في الفوز بالمباراة بهدفين لهدف وضعاه في مواجهة أبو قير للأسمدة في ربع النهائي.

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يعيش المقاولون العرب موسم جيد، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وهو منافس شرس على المركز الثالث الذي يحتله بيراميدز، وأصبح من شبه المؤكد مشاركته في كأس الكونفدرالية الموسم القادم.

فيديو: ملخص مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر 2020

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب ، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم 4 أكتوبر 2020.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.