فيديو: ملخص مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر 2020
استضاف استاد السلام مباراة الأهلي والترسانة في إطار مباريات دور 16 من كأس مصر 2020، وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.
#الاهلي إلى ربع نهائي كأس مصر بثنائية أمام #الترسانة— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 30, 2020
احرز هدفي الأهلى جونيور أجاي فى الدقيقتين 7 و15 بينما أحرز إبراهيم منصور هدف الترسانة الوحيد فى الدقيقة 42
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سجل الهدف الأول للنادي الأهلي جونيور أجايي في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وجاء الهدف بعد تمريرة من الشحات لمروان الذي مرر الكرة لبادجي فحولها للنيجيري الذي أرسل تسديدة من يسار المنطقة سكنت الشباك.
أضاف أجايي الهدف الثاني له وللمارد الأحمر في الدقيقة 15، حيث أرسل حسين الشحات عرضية أرضية من على يمين منطقة الجزاء حولها النيجيري للمرمى.
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سجل الترسانة الهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر المباراة، وجاء الهدف من عرضية من اليمين من خطأ احتسبه الحكم للشواكيش، قابلها إبراهيم منصور برأسية عبرت للشباك من على يسار الحارس مصطفى شوبير.
بهذه النتيجة صعد الأهلي لربع نهائي كأس مصر وسيواجه أبو قير للأسمدة، لكن لم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن.