كأس مصر

فيديو: ملخص مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر 2020

أحمد رضوان
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الأهلي المصري
شاهد أهداف مباراة الأهلي والترسانة في دور 16 من كأس مصر 2020، والتي أقيمت على استاد السلام وانتهت لصالح الشياطين الحمر بهدفين لهدف..

استضاف استاد السلام مباراة الأهلي والترسانة في إطار مباريات دور 16 من كأس مصر 2020، وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.

سجل الهدف الأول للنادي الأهلي جونيور أجايي في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وجاء الهدف بعد تمريرة من الشحات لمروان الذي مرر الكرة لبادجي فحولها للنيجيري الذي أرسل تسديدة من يسار المنطقة سكنت الشباك.

أضاف أجايي الهدف الثاني له وللمارد الأحمر في الدقيقة 15، حيث أرسل حسين الشحات عرضية أرضية من على يمين منطقة الجزاء حولها النيجيري للمرمى.

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    سجل الترسانة الهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر المباراة، وجاء الهدف من عرضية من اليمين من خطأ احتسبه الحكم للشواكيش، قابلها إبراهيم منصور برأسية عبرت للشباك من على يسار الحارس مصطفى شوبير.

    بهذه النتيجة صعد الأهلي لربع نهائي كأس مصر وسيواجه أبو قير للأسمدة، لكن لم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن.

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