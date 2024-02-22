موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يحل نادي الهلال، ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024، على ملعب نادي الاتفاق.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الرائد بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

أما الاتفاق فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد كسر سلسلة النتائج السلبية، والفوز على الخليج في الجولة الماضية، وسيعمل على محاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتفاق والهلال في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الإثنين 26 فبراير 2024 على استاد نادي الاتفاق.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتفاق والهلال على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتفاق - الهلال الإثنين 26 فبراير 2024،

17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC HD نادي الاتفاق

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