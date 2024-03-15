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بلال محمد

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

Al AhliAl-Ettifaq v Al Ahliدوري روشن السعوديAl-Ettifaq

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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لحساب مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا أمام الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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الأهلي يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير، بعد الخسارة من النصر في الجولة الماضية، ويريد الراقي التمسك بفرصه في التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 29 مارس 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتفاق والأهلي على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الاتفاق - الأهليالجمعة 29 مارس 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC HDالأمير محمد بن فهد

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