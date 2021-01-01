موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مباراة هامة ومرتقبة تجمع الاتحاد والقادسية ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة بالنسبة للفريقين، فالاتحاد يريد تحقيق الفوز لا غيره لضمان البقاء داخل المربع الذهبي، ومواصلة المنافسة مع الشباب والهلال والأهلي على القمة.

بينما يسعى القادسية لخطف نقاط المباراة من العميد، ليقترب أكثر من المربع الذهبي، ويتساوى معه في النقاط.

ويأتي الاتحاد في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما يأتي القادسية في المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي الأسطر التالية سنستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي، هو الأحد 28 فبراير 2021، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من المسابقة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الاتحاد والقادسية.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر موقع جول عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - القادسية الأحد 28 فبراير 2021،

16 رجب 1442،

18:15 السعودية، 17:15 مصر الرياضية السعودية الأمير محمد بن فهد

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

يغيب عن الاتحاد في مباراة القادسية أحمد حجازي لتراكم البطاقات الصفراء، وجاري رودريجيز وبرونو هنريكي للإصابة، أما مهند الشنقيطي فسيكون جاهز للمباراة، لكن من غير المتوقع أن يشارك بشكلٍ أساسي أمام فارس الشرقية.

نمورنا اليوم 📸 pic.twitter.com/ogGKnSiWVu — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 27, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمد آل منصور - عمر هوساوي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي

فهد المولد - رومارينيو - عبد الرحمن العبود

ألكساندر بريوفيتش

التشكيل المتوقع لنادي القادسية

عاد دانيلو أسبريا للتدريبات قبل مباراة الاتحاد، وذلك بعد غيابه في الفترة الماضية للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب يوسف المناعي بالتشكيل التالي..

اختتم الفريق الأول تمارينه الاستعدادية للقاء الاتحاد والذي سيقام مساء الغد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ... pic.twitter.com/EV4mXKiuHv — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) February 27, 2021

التشكيل | 4-4-1-1

فيصل مسرحي

إبراهيم الشعيل - ريس ويليامز - أوروش فيتاس - حمد اليامي

حسن العمري - نايف هزازي - إدسون دا كروز - ستانلي أوهاويتشي

كارولوس أندريا

ليكي جيمس