موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الرائد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الجوهرة المشعة، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي الاتحاد مع نظيره الرائد بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية يوم الإثنين المقبل، وذلك لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش الاتحاد فترة استثنائية رائعة بالآونة الأخيرة، إذ يتواجد في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي بلغ فيه ربع نهائي كأس الملك بعد التغلب على الوحدة خارج الديار.

لم يتلق العميد أي هزيمة منذ شهر أكتوبر الماضي، وبالتحديد منذ الهزيمة أمام الاتفاق، ويسعى زملاء أحمد حجازي لمواصلة النجاحات والاقتراب من القمة وأكثر وأكثر عندما يواجهون الرائد.

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الضيوف في أسوأ أحوالهم على الإطلاق مؤخرًا، فقد هُزموا في آخر ثلاث مباريات بالدوري كما أقصيوا من الكأس على يد النصر منذ أيام، ويحتلون المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والرائد وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والرائد؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد هو الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، الموافق 6 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد والرائد عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الرائد الإثنين 21 ديسمبر 2020،

6 جمادى الأول 1442،

19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب فابيو كاريلي على التشكيل الآتي:

اتحــااااد اتحــااااد 👏📢 pic.twitter.com/NKKsqKeQhs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 17, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي

جاري رودريجيز - رمارينهو - عبد الرحمن العبود

بريجوفيتش

التشكيل المتوقع للرائد

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيسنيك هاسي على التشكيل الآتي:

واصل فريق #الرائد عصر اليوم الجمعة تمارينه الإعدادية في منشأة النادي لمواجهة الإتحاد يوم الأثنين المقبل في مكة



شهدت تمارين اليوم إجراء اللاعبين تدريبات لياقية وسرعات تلاها تمارين تكتيكية منوعة pic.twitter.com/xL7uEmuNZQ — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 18, 2020