لجنة الانضباط تفرض عقوبة ضخمة ضد الوحدة وتحرم لاعبه من الملاعب عامًا

عقوبات ضخمة ضد نادي الوحدة من لجنة الانضباط.

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقوبة قاسية ضد نادي الوحدة، بخصم 18 نقطة من رصيده، بسبب امتناعه عن تنفيذ قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات ضده.

تنفيذ هذا القرار سيكون خلال الموسم الحالي 2020-2021، حيث سيتم خصم النقاط من رصيد الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية، فإن لجنة الانضباط قررت خصم 18 نقطة من الوحدة خلال الموسم الحالي، بسبب الامتناع عن تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات.

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لجنة الانضباط منحت نادي الوحدة مهلة 30 يومًا حال عدم سداد الغرامات الموقعة عل نادي الوحدة سابقًا، وفي حالة تجاهل السداد سيتم خصم 18 نقطة من رصيد الفريق.

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كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق حرمان لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة، لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، رقم (24/2019) بتاريخ 28/8/2019، الصادر لصالح وسيط اللاعبين علاء كعكي.

وتسقط العقوبات المنصوص عليها، في حال تنفيذ قرار المركز المشار إليه، حيث أنها قرارات غير قابلة للاستئناف وفق الفقرة (6/1) من المادة 139 من اللائحة.

كما قررت لجنة الانضباط خصم 3 نقاط من نادي الرائد، لامتناع النادي عن تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات، وسيتم تطبيقه أيضًا خلال 30 يومًا.