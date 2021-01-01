موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على التعاون في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

كانت آخر مباريات نادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هي ديربي جدة ضد الأهلي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ليصبح رصيد العميد 29 نقطة في المركز الرابع، ويحافظ الراقي على المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

أما التعاون، فقد خسر مباراتية الأخيرتين من النصر والقادسية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون؟

موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون هو الخميس 18 فبراير 2021، الموافق 6 رجب 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 3:55 عصرًا بتوقيت السعودية، 2:55 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الاتحاد الخميس 18 فبراير 2021،

6 رجب 1442،

15:55 السعودية، 14:55 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

التشكيل المتوقع للتعاون

يغيب عن التعاون في مباراة الاتحاد في الدوري السعودي المدافع نواف الصبحي بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

📄 أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب #نواف_الصبحي بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية ، يحتاج معه لفترة علاج وتأهيل من 4 إلى 6 أسابيع ، دعواتنا لنجمنا بالشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب .. 💛 pic.twitter.com/UhZCPC8Aom — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 15, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

كاسيو

حسن كادش - أحمد عسيري - ياجو سانتوس - ياسين برناوي

ساندرو مانويل - مطير الزهراني

عبد الله الجوعي - سيدريك أميسي - عبد الله ساني

ليندر تاوامبا

التشكيل المتوقع للاتحاد

يتواصل غياب برونو هنريكي عن الاتحاد بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ فابيو كاريلي بالتشكيل التالي..

نمورنا اليوم 📸 pic.twitter.com/3Ie5Lq6aPd — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 15, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي

فهد المولد - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

ألكسندر بريوفيتش