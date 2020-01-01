موعد مباراة الاتحاد ضد الباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الباطن في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي، يلتقي فريقي الاتحاد والباطن على ستاد نادي الباطن يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

السماوي متواجد في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن العين صاحب المركز الرابع عشر.

تعادل الاتحاد مع الهلال في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية بهدفٍ لمثله، وأصبح رصيده 15 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين من الاتفاق الرابع.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الباطن في الجولة 11 من الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الباطن هو يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، الموافق 16 جمادى الأولى 1442 هجريًا، على ملعب نادي الباطن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3:10 مساءً بتوقيت السعودية، 2:10 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد والباطن عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن - الاتحاد الخميس 31 ديسمبر 2020،

16 جمادى الأولى 1442،

14:10 مصر، 15:10 السعودية الرياضية السعودية ملعب نادي الباطن

التشكيل المتوقع للباطن

لا توجد غيابات في صفوف الباطن قبل مباراة الاتحاد في الدوري السعودي، وسيكون الفريق مكتمل العدد من أجل مهمة الفوز على العميد.

التشكيل | 4-2-3-1

مارتين كامبانيا

عمر العودة - شاندرو شينك - ريناتو تشافيز - سعد آل خيري

زكريا سامي - ضيف الله القرني

راكان الشملان - يوسف الجبلي - محمد رايحي

فابيو أبريو

التشكيل المتوقع للاتحاد

يغيب عن الاتحاد النجم المصري أحمد حجازي بعد تعرضه للإصابة، كذلك يغيب عبد العزيز البيشي لنفس السبب، فيما يبقى موقف جاري رودريجيز تحت الشك.

أما الثنائي حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي فمن المتوقع لحاقهما بمباراة الباطن، وذلك رغم تعرضهما للإصابة.

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - برونو هنريكي

عبد الرحمن العبود - رومارينيو - فهد المولد

ألكسندر بروجوفيتش