موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

حقق الاتحاد نتيجة جيدة للغاية بفوزه على الشباب بثنائية لهدف في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي 2024-2025 ليبرهن فريق المدرب لوران بلان عن مستواه الحقيقي.

لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يحل ضيفًا على ضمك في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ضمك والاتحاد في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 27 يناير 2025 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية، الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة ضمك والاتحاد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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