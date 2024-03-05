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أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" مباراة الاتحاد والأخدود في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي.

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مباراة هامة في موسم الاتحاد، حيث يتطلع النمور لتقليص الخسائر قدر الإمكان في هذا الموسم الذي لم يسر في كثير من أحيانه وفق تطلعات جماهير الفريق العريق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والأخدود في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 مارس 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
الاتحاد - الأخدودالجمعة 8 مارس 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC SPORTS HDالأمير عبدالله الفيصلرؤوف خليف
مشاري القرني

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