موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة للكلاسيكو؟

يفتح ستاد مرسول بارك بالرياض أبوابه لاستضافة الكلاسيكو الأول هذا الموسم بين الاتحاد والنصر، والذي يقام في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2021-22.

كانت انطلاقة العميد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم مخيبة، حيث خسر من الفيحاء بهدفٍ نظيف، لكنه انتفض وفاز على الرائد والفيصلي وأبها تواليًا، ليصبح رصيده 9 نقاطٍ من 4 مباريات.

لم يخض النصر إلا 3 مبارياتٍ فقط في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث أُجلت مباراته في الجولة الرابعة لانشغاله بمواجهة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا 2021.

وخلال هذه المباريات الثلاث، نجح العالمي في الفوز على ضمك والتعاون، لكنه خسر من الفيصلي، ليمتلك بذلك 6 نقاط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والنصر وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والنصر؟

موعد مباراة النصر والاتحاد هو السبت 18 سبتمبر 2021، الموافق 11 صفر 1443، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد؟

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