موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيصلي في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحل الفيصلي ضيفًا على الاتحاد في المباراة التي تُقام ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الاتحاد كان قد حقق انتصارًا غاليًا على الاتفاق خارج الديار، بهدفين مقابل هدف، ليبدأ بذلك المدرب الهولندي تين كات رحلته مع العميد بنصر على فريق قوي وبأداء كان مقنعًا للغاية.

أما الفيصلي فهو جريح من الهزيمة التي تلقاها على يد الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويسعى لأن يواصل اقترابه من الكبار وألا ييأس بعد الهزيمة التي أبعدته عن المربع الذهبي.

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الجولة الحادية عشر تأجلت، فبدلًا من أن تقام بين 28 نوفمبر، الموافق 1 ربيع الآخر، و1 ديسمبر، الموافق 4 ربيع الآخر، سوف تقام في الفترة بين 11 ديسمبر، 14 ربيع الآخر، و14 ديسمبر، 17 ربيع الآخر، وذلك نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 24 المقرر إقامتها في قطر.

المشاركة الغير متوقعة في بطولة خليجي ستمنح تين كات الفرصة لكي يتابع لاعبي الاتحاد عن قرب وبصورة هادئة أكثر، حيث قرر المدرب أن يخوض معسكر تدريبي في الإمارات خلال فترة البطولة للاستعداد للمرحلة المقبلة.

بقيّ الإشارة إلى أن الفوز على الاتفاق رفع رصيد الآتي إلى النقطة رقم 12 ليرتقي بها إلى المركز 12، في الوقت الذي جمدت الهزيمة رصيد الفيصلي عند النقطة 17 ليحتل بها المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المركز الأول الذي يتقاسمه الثلاثي النصر ، الهلال والأهلي.

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الفيصلي الجوهرة المشعة 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA SPORTS

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لا يُعاني الاتحاد من أي غيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف، ويتوقع أن يخوض المباراة بكامل قوته الأساسية.

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سيبدأ هينك تين كات مدرب العميد الجديد بنفس التشكيلة المعتادة، ففي حراسة المرمى فواز القرني وأمامه زياد الصحفي ومروان دا كوستا، سعود عبد الحميد وحمدان الشمراني على الأطراف، ومن أمامهم كريم الأحمدي وخالد السميري والمالكي، ثم الثلاثي فيتشيو وبيجوفيتش ورومارينهو.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

حمدان الشمراني - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

خالد السميري - كريم الأحمدي - عبد الله المالكي

فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش



الغيابات والتشكيل المتوقع للفيصلي

لن يفتقد الفيصلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الاتحاد القادمة، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

من المتوقع أن يبدأ بريكليس تشاموسكا بتشكيلة (4-2-3-1) مع الدفع بإيجور روسي ورافائيل سيلفا في قلب الدفاع، في حين يقود ويليام ألفيس دي أوليفيرا هجوم الفريق وخلفه كلٌا من لويزينهو، يوسف الجبلي وخالد الكعبي.



التشكيل | 4-2-3-1