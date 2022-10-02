موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في الجولة السادسة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والفتح، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

الاتحاد تعادل سلبيًا في الجولة الخامسة مع النصر، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة للاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب.

أما الفتح الذي يعاني هذا الموسم من تذبذب النتائج، نجح في الجولة الماضية في الفوز على أبها بثلاثية نظيفة، ويعمل على مواصلة تصحيح المسار وحصد النقاط أمام العميد.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بإثارة ونجوم دوري روشن السعودي

Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الفتح والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفتح الجمعة 7 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بإثارة ونجوم دوري روشن السعودي