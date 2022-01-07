موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد، في المباراة المرتقبة بينهما بالجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي ويقدم أداءً أكثر من رائع مع مدربه كوزمين كونترا، والآمال تتصاعد في الابتعاد أكثر بالصدارة وتحقيق الدرع الغائب منذ مدة طويلة.

أما الرائد فيأتي في المركز السابع ولديه 21 نقطة، ويأمل في أن يكون مضيفًا ثقيلًا كما هي عادته للنمور ويوقف سلسلة انتصاراتهم المتتالية في الدوري بالآونة الأخيرة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والرائد وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد هو الجمعة الموافقة 14 يناير 2022، بملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والرائد على النسخة العربية من جول، والذي يسبق الصافرة بحوالي نصف ساعة.