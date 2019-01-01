موعد مباراة الإنتر ضد يوفنتوس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلانفي الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

تشهد الجولة السابعة من الدوري الإيطالي مواجهة قوية هي ديربي إيطالي بين الإنتر ويوفنتوس يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، 7 صفر 1441 وذلك في استاد جيوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

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فشل النيراتزوري في الفوز على البيانكونيري في آخر 5 مباريات، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلف، فالفريق الأزرق والأسود ضم لاعبين أقوياء ويقودهم مدرب جيد هو أنطونيو كونتي، وتطور الفريق هذا الموسم واضح باحتلاله حتى الآن المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي دون أن يخسر أي مباراة، حيث جمع 18 نقطة، وسيحتاج إلى الفوز بهذه المباراة للابتعاد عن زملاء رونالدو ب5 نقاط.

فاز اليوفنتوس بمباراته الأخيرة ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، ليكون بذلك في المركز الأول في مجموعته بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي فاز على لوكوموتيف موسكو، أما الإنتر فقد خسر من برشلونة في مباراة قوية جمعتهما في دوري الأبطال أيضًا، ليكون في المركز الأخير في مجموعته المتواجد بها بوروسيا دورتموند وسلافيا براها.

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موعد مباراة الإنتر ويوفنتوس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الإنتر - يوفنتوس جيوزيبي مياتزا الأحد 6 أكتوبر 2019،

7 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جيانلوكا روكا beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

سيغيب عن الإنتر في ديربي إيطاليا ضد يوفنتوس أليكسيس سانشيز بعد أن حصل على بطاقة حمراء في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإيطالي ضد سامبدوريا، وسيكون لوكاكو جاهز للمباراة بعد العودة من الإصابة وسيبدأ في التشكيل الأساسي.

سيبدأ كونتي بنفس طريقته الدفاعية، وسيتولى حراسة المرمى هاندانوفيتش، وأمامه سيبدأ جودين وشكرينيار ودي فري، وسيتكون خط الوسط من 5 لاعبين هم أسامواه وباريلا وبروزوفيتش وسينسي ودامبروزيو، وسيتواجد في الهجوم لاوتارو بجانب البلجيكي.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - دييجو جودين

كوادوو أسامواه - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - ستيفانو سينسي - دانيلو دامبروزيو

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

بالنسبة ليوفنتوس سيغيب العديد من اللاعبين عنه بسبب الإصابة هم النجم جيورجيو كيليني وماتيا دي شيليو ودانيلو، كذلك البرازيلي دوجلاس كوستا والكرواتي ماركو بياتسا.

سيبدأ ساري هذا اللقاء بتشكيل مغاير بعض الشئ للمعتاد عليه، فسيغير طريقته من 4-3-3 إلى 4-3-1-2، ومن المتوقع أن يعتمد على النجم بوفون في حراسة المرمى بدلاً من تشيزني، أما صانع الألعاب فمن المرجح أن يكون رامسي.

التشكيل | 4-3-1-2