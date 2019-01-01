كابيلو: خط الوسط يحكم معركة يوفنتوس وإنتر .. حاولت ضم ميسي

برشلونة أبدى تمسكه الشديد بالنجم الأرجنتيني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى فابيو كابيلو المدير الفني السابق ليوفنتوس وريال مدريد، أن مواجهة السيدة العجوز مع إنتر الأسبوع القادم سيحكمها خط الوسط.

إنتر ويوفنتوس يلتقيان على سان سيرو الأحد القادم، في أقوى مواجهات هذا الموسم من الدوري الإيطالي.

وقال كابيلو عن هذه المباراة لشبكة "سكاي سبورتس":"ستكون مواجهة مثيرة للاهتمام لكلا الفريقين".

وأضاف:"يوفنتوس سيلعب بدون كيليني أمام فريق يمتلك سرعات وشخصية جيدة جداً".

وتابع:"إنتر لم يتم اختباره أمام فرق كبيرة في الدوري حتى الآن، لعبوا أمام ميلان ولكن الروسونيري الآن ليس بنفس قوة الماضي، أعتقد أن خط الوسط سيحسم موقعة الأحد".

وأما عن متابعته لميسي وهو يقود برشلونة للفوز على إنتر أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا:"قابلته للمرة الأولى عندما كان عمره 16 سنة في كأس خوان جامبر".

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واستكمل:"الجماهير أصابها الجنون بعد رؤيته في الملعب، سألت ريكارد عن إمكانية ضمه على سبيل الإعارة".

وكشف الإيطالي المخضرم عن سبب فشل الصفقة، حيث أشار لتمسك برشلونة باللاعب بأقصى صورة ممكنة، رغم وجود بعض المشاكل بتسجيله.