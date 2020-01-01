موعد مباراة الإنتر ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإنتر ضد ميلان في كأس إيطاليا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

يستعد عشاق الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة هامة في نصف نهائي كأس إيطاليا بين نادي الإنتر ضد نادي نابولي في أحد أهم مباريات الموسم لكلا الفريقين، من أجل التحضير للتويج ببطولة كبيرة في هذا الموسم الذي يشهد منافسة قوية في الكرة الإيطالية وذلك الموافق ي12 فبراير 2020 ميلادياً، والموافق 17 جماد آخر 1441 هجرياً

نادي الإنتر يدخل هذه المباراة برغبة كبيرة في عودة الألقاب إليه خاصة أن هناك رغبة من الجماهير في تحقيق الثنائية المحلية في ظل تراجع نادي يوفنتوس بمستواه كثيراً فتظل هناك فرصة للمدير الفني كونتي لتحقيق إنجاز لم يحدث منذ تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الإنتر لديه مواجهة متوسطة المستوى بالدوري الأوروبي لذلك مازال الأمل متواجد للفوز بثلاثية محلية قد تضيف للفريق الإيطالي الكثير من الإبهار.

في المقابل نادي نابولي عانى كثيراً هذا الموسم على المستوى المحلي مع كارلو أنشيلوتي في بداية الموسم ثم تذبذب أداء كبير مع جاتوزو في الوقت الحالي حتى تراجع الفريق من المنافسة على قمة الدوري الإيطالي إلى مراكز وسط الجدول، أما على المستوى الأوروبي فالفريق نجح في التأهل من دور المجموعات لكنه سيصطدم بنادي برشلونة في دور الستة عشر مما يعني نسبة تخطيه هذا الدور ضئيلة للغاية

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وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الإنتر ضد نابولي بالإضافة إلى الغيابات والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة الإنتر ونابولي والقنوات الناقلة

المباراة الملع الموعد القناة الناقلة الإنتر - نابولي جيوسيبي مياتزا الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادى الآخر 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية rai1 tv

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

سيفتقد الإنتر للعديد من اللاعبين للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريقة 3/5/2 الذي بدأ يعتمد عليها بعد ضم إريكسن، بتواجد هاندانوفيتش في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي دي فري، باستوني وشكرينيار وفي خط الوسط موسيس، باريلا، فينسيو، إريكسن وآشلي يونج وفي المقدمة لوكاكو وإسبوسيتو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

جودين - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- كاندريفا

روميلو لوكاكو - أليكسيس سانشيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

سيغيب عن نادي نابولي النجم الجزائري فوزي غولام بالإضافة إلى كيفين مالكيوت

سيعتمد المدرب جاتوزو على طريقة 4/3/3 معتمداً على سرعات بوليتانووإنسيني بالإضافة إلى قدرات ميليك الهجومية بالإضافة إلى ثلاثي الوسط لوبتكا وديم وزلينسكي ثم رباعي الدفاع لورينزو وماكسيموفيتش وكوليبالي وروي خلفهم في حراسة المرمى أوسبينا

التشكيل | 4-3-3

ديفيد أوسبينا

جيوفاني دي لورينزو - نيكولا ماكسيموفيتش - كويبالي - ماريو روي

ستانيسلاف لوبتكا - ديجو ديم - بيوتر زيلينسكي

ماتيو بوليتانو- ميليك - لورينزو إنسيني