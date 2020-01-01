بالوتيلي يكشف عن لاعبه المفضل في الدوري الإيطالي

اختيار غير متوقع من النجم الإيطالي

كشف ماريو بالوتيلي، نجم بريشيا، عن المهاجم المفضل من وجهة نظره في الكرة الإيطالية، ووقع اختياره على هداف يوفنتوس باولو ديبالا.

بالوتيلي عاد الموسم الجاري مجدداً إلى السيري آ بعد سنوات من الاحتراف ما بين الملاعب الإنجليزية والفرنسية، ولكن حتى الآن فشل في إنقاذ ناديه من شبح الهبوط.

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وقال سوبر ماريو مع "كوريري": "الكرة هي حياتي، لم أبحث أبداً عن إقناع أي شخص بالأمر، من أحب من اللاعبين؟ أحب لوكاكو، من يقول إنه ليس سريعاً لا يفهم شيئاً".

وأتبع: "لاوتارو هو من يلفت نظري، لاعب آخر قوي للغاية هو هيجواين، ولكن إذا كنت سأختار اسماً فسيكون ديبالا، أنا معجب بديبالا ومن كبار عشاقه، لاعب مجنون".

وعن البطاقة الحمراء الأخيرة له: "ليست صحيحة، قمت بالسباب والحكم طردني، لو قمنا بطرد كل لاعب يقوم بالسب، سيلعب كل فريق بلاعبين فقط".

وختم: "منذ عودتي لإيطاليا وأتدرب بقوة وأساعد زملائي والمدرب، حتى لو طُلب مني أحياناً أن أكون لاعب خط وسط".

ولعب بالوتيلي 15 مباراة بالدوري هذا الموسم رفقة بريشيا، مسجلاً فقط خمسة أهداف حتى الآن.