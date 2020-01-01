موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها أن تقام على ملعب ستاد السلام، والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب السلام مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة ستجمع بين الأهلي أمام صاحب الأرض، طنطا، في إطار الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضمن التتويج باللقب منذ جولتين، ويدخل إلى هذه المباراة من أجل اختبار بعض اللاعبين الشباب من جهة والاستعداد للهدف الأول والأكبر، دوري أبطال إفريقيا، من جهة أخرى.

لا يزال موقف رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر غامضًا، فلا يعرف أي شخص ما إذا كان المدرب السويسري سيتواجد على دكة البدلاء في مباراة طنطا أم أنه سيُعلن رحيله خلال الساعات المقبلة.

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في كل الأحوال، جهّز الأهلي محمد يوسف ليخلف فايلر حال إصراره على الرحيل خصوصًا وأن آخر الأنباء أشارت إلى فشل التوصل إلى اتفاق معه للاستمرار.

من ناحية أخرى لا يعيش طنطا أفضل مواسمه، فالفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية، في وقتٍ يجذب فيه المدرب الجديد المثير للجدل رضا عبد العال أنظار الصحافة والجماهير كالمعتاد.

يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 18 نقطة، ويحتاج إلى إعجاز فعلي للاستمرار في الدوري الموسم المقبل، حيث يبتعد عن مراكز البقاء بعشر نقاط مع بقاء 4 جولات فقط على النهاية.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي وطنطا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي وطنطا؟

تقام مباراة الأهلي وطنطا مساء السبت الموافق 26 سبتمبر 2020، الموافق 9 صفر 1442 هجريًا، على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي وطنطا على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة طنطا - الأهلي السلام السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يُعاني الأهلي من غياب الثنائي محمود متولي وسعد سمير للإصابة، عدا ذلك فالفريق سيكون كامل العدد أمام طنطا.

ومن المتوقع أن يعتمد فايلر على تشكيلته المعتادة بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي بقيادة ياسر إبراهيم وأيمن أشرف مع أليو ديانج في منتصف الملعب وهجوم يتزعمه وليد سليمان وأليو بادجي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

جيرالدو - وليد سليمان - محمود كهربا

أليو بادجي

ما هو التشكيل المتوقع لطنطا؟

يتوقع أن يعتمد رضا عبد العال على نفس التشكيلة التي خاض بها مباراة الزمالك الأخيرة.

حراسة المرمى ستكون من نصيب المتألق محمد أشرف وفي خط الدفاع محمود مسعود وسليمان عبد ربه وفي منتصف الملعب مصطفى أمين على أن يقود هشام شعبان الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أشرف

إيهاب سمير- سليمان عبد ربه- محمود مسعود- أحمد سالم صافي

مصطفى أمين- حسام غالي

أحمد الألفي- حامد حمدان- أحمد فهمي

هشام شعبان