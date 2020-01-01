طنطا ضد الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وطنطا في إطار الجولة الثلاثون من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في ستاد السلام.

طنطا 0 × 1 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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هدف فوز الأهلي على طنطا...

هدف فوز الأهلى على طنطا عن طريق عمرو السولية 🦅⚽️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/16VREgwlOP — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 26, 2020

97' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.

94' رامي ربيعة يتعرض لإصابة ويخرج من الملعب.

93' خطييييييييرة للأهلي بانطلاقة في اليسار عن طريق الألفي الذي يرسل عرضية تمر بغرابة من هاني رشدي.

90' أحمد فهمي يخرج ويدخل حسين فيصل، وإسلام فؤاد يدخل بدلاً من مصطفى أمين.

85' محمود وحيد يدخل بدلاً من علي معلول

79' معلول أرسل عرضية من اليسار حولها أفشة برأسه من يمين المنطقة للسولية الذي حول الكرة لمرمى أشرف.

79' جوووووووووووووووووول للأهلي عن طريق عمرو السولية.

76' وقت مستقطع للراحة وشرب المياه

71' عرضية راااااااااااائعة من اليمين عن طريق حسين الشحات قابلها أفشة بتسديدة يسارية أبعدها المتألق محمد أشرف بقدمه اليسرى.

68' حامد حمدان يدخل بدلاً من وليد عادل.

67' حسين الشحات يدخل بدلاً من أحمد الشيخ..

63' علولو ينطلق في اليسار ثم يرسل عرضية تصل سهلة كالعادة ليد محمد أشرف.

60' عرضية عكسية من اليسار عن طريق أفشة تصل سهلة ليد أشرف.

57' أليو بادجي وأليو ديانج يدخلان بدلاً من مروان محسن وحمدي فتحي..

56' أحمد الألفي وأحمد الشناوي يدخلان بدلاً من الدح وأونوش.

هدف محمود كهربا الذي ألغاه الحكم بداعي لمسة اليد..

هدف محمود كهربا الملغى فى شباك طنطا ⚽️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/kSJ6MtJcBy — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 26, 2020

51' خطأ لطنطا من مكان خطير على حافة منطقة الجزاء على اليسار بعد تدخل قوي من أيمن أشرف تسبب في حصوله على إنذار.

49' انطلاقة راااااااائعة في اليسار من علي معلول الذي يرسل عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء، يعترضها أشرف ويمسك الكرة.

47' ركنية للأهلي من اليمين ينفذها أفشة بعرضية تمر من الجميع وتصل لربيعة أمام المرمى الفارغ، لكنه يحول الكرة على طريقة المدافعين فتخرج إلى ضربة مرمى.

46' بداية الشوط الثاني..

أفشة يدخل بدلاً من أجايي مع بداية الشوط الثاني.

53' الحكم ينهي أحداث الشوط الأول...

52' الحكم يذهب ويشاهد لقطة الهدف، ثم يعود ويلغيه بداعي لمسة اليد على محمود كهربا.

48' الحكم ينتظر قرار غرفة الفيديو للتأكد من صحة الهدف..

47' الشيخ انطلق بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية عبرت من أجايي الذي كان متسلل ووصلت لكهربا الذي استلمها ثم أرسل تسديدة سكنت شباك أشرف.

47' جووووووووووووووووووول للأهلي عن طريق كهربا..

44' تمريرات بين لاعبي الأهلي في الخلف وضغط على حامل الكرة من طنطا.

39' خطييييييييرة للأهلي بعرضية من اليمين عن طريق هاني، يقابلها مروان برأسية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

37' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض الشيخ

36' أحمد الشيخ يتعرض لإصابة، واللعب متوقف الآن لعلاجه.

33' ناجي يتوغل بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يسارية تمر إلى ضربة مرمى.

28' علولووووووو يدخل يسار منطقة الجزاء ويرسل عرضية يبعدها الدفاع، لكن الكرة تصل لحمدي فتحي الذي يراوغ ثم يرسل تسديدة يسارية من على نقطة الجزاء، تخرج عالية جدًا إلى ضربة مرمى.

25' الكرة تصل لمعلول الذي يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

25' السولية ينطلق بالكرة في اليمين ثم يمررها لمروان الذي يدور ويحاول التسديد في منطقة الجزاء، لكنه يسقط بعد التحام مع الدفاع، والحكم يقول لاشيء.

23' أونوش يقطع كرة في اليمين وينطلق بها حتى يصل مشارف منطقة الجزء، لكن دفاع الأهلي يحاصره ويشتتها.

18' تمريرات بين لاعبي طنطا حتى تصل الكرة لسمير الذي يرسل عرضية أرضية من اليسار يبعدها دفاع الأهلي.

15' كهرباااااااااااا يمرر كرة لمعلول الذي يعيدها له بعرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء، لكن مسعود يقرأ الكرة ويشتتها.

10' ارتباك في الدفاع الطنطاوي يتسبب في وصول الكرة للشيخ الذي ينطلق بها في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تمر من على يمين أشرف إلى خارج الملعب.

10' أمامية أهلاوية رااااااااااااااااائعة من معلول تصل لكهربا الوحيد تمامًا في منطقة الجزاء، لكن جناح الأهلي يفشل في استلام الكرة بشكلٍ صحيح فيشتتها الدفاع.

5' خطيييييييييرة للأهلي بعرضية من اليمين عن طريق هاني، يقابلها كهربا برأسية، لكن الكرة تصل سهلة ليد أشرف.

4' بداية هادئة للمباراة، ولاسيطرة لفريق على مجريات اللقاء.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب رينييه فايلر بالتشكيل التالي...

لتشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد الشيخ

مروان محسن

البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - حسين الشحات - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد فخري - العربي بدر - أليو بادجي.

تشكيل طنطا:

سيبدأ المدرب رضا عبد العال بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أشرف

إيهاب سمير- سليمان عبد ربه - محمود مسعود - محمد الشاذلي

وليد عادل - مصطفى أمين

محمد ماجد أونوش - عبد الرحمن الدح - أحمد فهمي

هاني رشدي

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الأهلي في الدوري المصري ..📝 #المركز_الإعلامي #كرة_القدم #شجع_طنطا Posted by Tanta SC on Saturday, September 26, 2020

البدلاء: محمود كابونجا - هشام شعبان - أحمد الشناوي - محمد أسعد - أحمد الألفي - حامد حمدان - إسلام فؤاد - حسين فيصل.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة

من ناحية أخرى لا يعيش طنطا أفضل مواسمه، فالفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية، في وقتٍ يجذب فيه المدرب الجديد المثير للجدل رضا عبد العال أنظار الصحافة والجماهير كالمعتاد.

في كل الأحوال، جهّز الأهلي محمد يوسف ليخلف فايلر حال إصراره على الرحيل خصوصًا وأن آخر الأنباء أشارت إلى فشل التوصل إلى اتفاق معه للاستمرار.

يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 18 نقطة، ويحتاج إلى إعجاز فعلي للاستمرار في الدوري الموسم المقبل، حيث يبتعد عن مراكز البقاء بعشر نقاط مع بقاء 4 جولات فقط على النهاية.

لا يزال موقف رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر غامضًا، فلا يعرف أي شخص ما إذا كان المدرب السويسري سيتواجد على دكة البدلاء في مباراة طنطا أم أنه سيُعلن رحيله خلال الساعات المقبلة.

الأهلي ضمن التتويج باللقب منذ جولتين، ويدخل إلى هذه المباراة من أجل اختبار بعض اللاعبين الشباب من جهة والاستعداد للهدف الأول والأكبر، دوري أبطال إفريقيا، من جهة أخرى.

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث المباشر لمباراة طنطا ضد الأهلي في الجولة الثلاثون من الدوري المصري الممتاز 2020، والمقامة بستاد السلام.