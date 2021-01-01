موعد مباراة الأهلي والعين في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد العين في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة الأهلي والعين، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الراقي يدخل المباراة بهدف مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة الماضية، والبقاء قريبًا من قمة الدوري مع الشباب والهلال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثالث الذي يلعب مع ضمك يوم الأحد القادم.

على الجانب الآخر، العين هذا الموسم يمر بفترة عصيبة، إذ لم يتذوق الفريق طيلة الموسم طعم الانتصار إلا في 4 مناسبات فقط.

ويتذيل العين ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المركز الثالث عشر الذي يحتله الفتح.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا في التقرير التالي موعد مباراة الأهلي والعين في الدوري السعودي للمحترفين.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

ما هو موعد مباراة الأهلي والعين في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والعين هو الأربعاء 17 فبراير 2021، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة بتوقيت السعودية، السابعة وعشرين دقيقة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في الدوري السعودي؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والعين عبر شاشاتها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول، وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.